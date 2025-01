Kto może skorzystać z ulgi mały ZUS plus?

Ulga mały ZUS plus jest skierowana do przedsiębiorców, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Warto zaznaczyć, że limit ten jest proporcjonalny w przypadku osób, które prowadziły działalność krócej niż rok. Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku. Dlatego osoby dopiero rozpoczynające działalność nie mogą z niej skorzystać. Reklama

Do ulgi mały ZUS plus nie kwalifikują się także osoby, które w poprzednim roku rozliczały się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem z VAT. Z możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne nie skorzystają także przedsiębiorcy, którzy prowadzili wówczas inną pozarolniczą działalność, np. jako wspólnicy w ramach spółki jawnej.

Ulga nie przysługuje również osobom, które wykonują działalność na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie, w jakim pracowały dla niego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak zgłosić się do ulgi mały ZUS plus?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi w 2025 roku, muszą zgłosić się do niej najpóźniej do 31 stycznia. Aby to zrobić, należy wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń, używając dotychczasowego kodu tytułu ubezpieczenia, a następnie zgłosić się do ZUS z kodem właściwym dla małego ZUS plus - zaczynającym się od 05 90 lub 05 92.

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z tej ulgi w 2024 roku i chcą to kontynuować, a nadal spełniają określone warunki, nie muszą ponownie składać zgłoszenia do ZUS. Warto pamiętać, że każda osoba, która korzysta z małego ZUS plus w styczniu, zobowiązana jest do złożenia dokumentów rozliczeniowych do 20 lutego. Reklama

Muszą one zawierać informacje o rocznym przychodzie, dochodzie, formach opodatkowania oraz podstawie wymiaru składek.

Ile wynosi ulga mały ZUS plus?

W ramach ulgi mały ZUS plus przedsiębiorcy płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, które obliczane są na podstawie dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, ani wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Oznacza to, że w 2025 r. składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosić od 1399,80 zł do 5203,80 zł miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że ulga mały ZUS plus nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać w pełnej wysokości.