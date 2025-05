Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2025 r. prowadzona jest głównie przez platformy elektroniczne, co oznacza, że sam wniosek - o ile zostanie podpisany Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym - nie wymaga dostarczenia papierowej wersji do szkoły pierwszego wyboru ani osobistej wizyty w sekretariacie.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2025. Harmonogram

Rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych w 2025 roku odbywa się w większości województw w terminie od 22 kwietnia do 29 lipca 2025 r. Jednak każdy region ma swój indywidualny harmonogram:

województwo łódzkie : 22 kwietnia - 22 maja 2025 r. (do godz. 12:00);

województwo zachodniopomorskie : 8 maja - 13 czerwca 2025 r.;

województwo kujawsko-pomorskie : 12 maja - 13 czerwca 2025 r. (do godz. 15:00);

województwo małopolskie : 12 maja - 9 lipca 2025 r.;

województwo podlaskie : 12 maja - 23 czerwca 2025 r. (do godz. 15:00);

województwo śląskie : 12 maja - 23 czerwca 2025 r. (do godz. 15:00);

województwo opolskie : 12 maja - 16 czerwca 2025 r.;

województwo pomorskie : 15 maja - 13 czerwca 2025 r.;

województwo mazowieckie : 16 maja - 28 maja 2025 r. (do godz. 15:00);

województwa wielkopolskie i podkarpackie : 19 maja - 13 czerwca 2025 r. (do godz. 15:00);

województwa lubelskie i lubuskie : 19 maja - 27 czerwca 2025 r. (do godz. 15:00);

województwo dolnośląskie : 19 maja - 23 czerwca 2025 r. (do godz. 15:00);

województwo warmińsko-mazurskie : 19 maja - 18 czerwca 2025 r. (do godz. 15:00),

województwo świętokrzyskie: od 19 maja do 25 lipca 2025 roku.

Dla uczniów, którym nie uda się dostać do wymarzonej szkoły w pierwszym terminie, przewidziano rekrutację uzupełniającą w lipcu, np. w województwie mazowieckim potrwa od 23 do 28 lipca 2025 r.

Szczegółowe daty dla każdej szkoły dostępne są na ich stronach internetowych. Przekroczenie terminów oznacza brak możliwości udziału w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym, dlatego warto zapisać daty i ustawić przypomnienia.

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?

Proces składania wniosków do szkół ponadpodstawowych jest w większości województw w pełni elektroniczny, co znacznie ułatwia procedurę. Tak krok po kroku przejdziesz przez rekrutację:

Rejestracja w systemie: wejdź na platformę rekrutacyjną swojego województwa, np. nabor.pcss.pl/lodz dla województwa łódzkiego, i utwórz konto lub zaloguj się, jeśli już je posiadasz. Wypełnienie wniosku: wybierz szkoły i oddziały, określając kolejność preferencji. W większości regionów możesz wskazać dowolną liczbę placówek. Załączenie dokumentów: po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty (zazwyczaj na początku lipca), uzupełnij wniosek o skany lub zdjęcia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. W niektórych województwach, np. mazowieckim, wymagane są uwierzytelnione kopie dokumentów dostarczane do szkoły pierwszego wyboru. Potwierdzenie woli nauki: po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych, dostarcz do szkoły oryginały dokumentów (osobiście lub przez pełnomocnika), aby potwierdzić chęć podjęcia nauki.

Warto zapoznać się z instrukcjami i materiałami wideo przygotowanymi przez kuratoria oświaty - wiele z nich oferuje przystępne poradniki, które pomogą uniknąć pomyłek. Kandydaci do szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub sportowymi mogą być zobowiązani do przystąpienia do testów kompetencji językowych lub sprawnościowych - informacje o takich wymaganiach znajdują się na stronach szkół.

Czy trzeba iść do szkoły pierwszego wyboru?

System rekrutacyjny w pierwszej kolejności sprawdza, czy kandydat zmieścił się w limicie miejsc na oddziałach szkoły oznaczonej jako pierwsza preferencja. Jeśli tak - otrzymuje przydział właśnie tam i zostaje automatycznie wykreślony z dalszego postępowania.

Przydział miejsca nie jest jednoznaczny z ostatecznym przyjęciem - uczeń lub jego opiekun musi potwierdzić wolę nauki (poprzez złożenie oryginałów dokumentów) właśnie w tej pierwszej szkole. Bez potwierdzenia rekrutacja w tym punkcie dla niego się kończy i nie będzie brał udziału w kolejnych krokach.

Jeżeli uczeń nie zmieścił się w limicie miejsc w pierwszej preferencji lub wycofał potwierdzenie woli - system "przechodzi" do drugiego i trzeciego wyboru, aż znajdzie dla niego ofertę. Dotyczy to także rekrutacji uzupełniającej.

Istnieje formalna możliwość wycofania potwierdzenia woli nauki w szkole pierwszego wyboru. Rodzic lub prawny opiekun może złożyć w tej szkole pisemne oświadczenie o rezygnacji z miejsca. Po wycofaniu oświadczenia uczeń musi wygenerować nowy wniosek (lub edytować istniejący) i złożyć go ponownie w nowej pierwszej szkole wyboru, by został uwzględniony w dalszym etapie naboru. System automatycznie sprawdzi zaktualizowaną listę i przydzieli kandydata do szkoły, w której ma wystarczającą liczbę punktów.

Jak wygląda rekrutacja do Szkoły w Chmurze?

Rekrutacja do Szkoły w Chmurze na rok szkolny 2025/2026 odbywa się w pełni online i trwa do wyczerpania miejsc. Nabór trwa od wiosny 2025 r. W procesie rekrutacyjnym mogą wziąć udział wyłącznie kandydaci niepełnoletni, uczniowie z aktualną promocją do kolejnej klasy oraz posiadający zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na naukę w środowisku zdalnym. Uczniowie, którzy przybyli z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. z powodów konfliktu zbrojnego, nie są niestety objęci aktualnym naborem

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się wypełnieniem krótkiego formularza, dostępnym na stronie Szkoły w Chmurze. Następnie szkoła organizuje bezpłatne spotkania informacyjne online, podczas których przedstawiciele placówki prezentują zasady funkcjonowania chmury edukacyjnej i odpowiadają na pytania zainteresowanych. Kolejnym etapem jest wypełnienie szczegółowej ankiety, w której uczniowie opisują swoje motywacje i cele edukacyjne.

Gdy formularz i ankieta zostaną zatwierdzone, każdy kandydat jest zapraszany na około 15-minutową rozmowę kwalifikacyjną online. Rozmowa służy ocenie gotowości do samodzielnej pracy oraz stylu uczenia się zdalnego. Po przejściu tego etapu do kandydata wysyłany jest elektroniczny wniosek rekrutacyjny, który należy podpisać e-podpisem lub - w razie jego braku - wydrukować, podpisać ręcznie i odesłać drogą mailową lub tradycyjną pocztą na adres szkoły.

Do złożenia ostatecznego wniosku konieczne jest dostarczenie świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które potwierdzają poziom wiedzy kandydata. Całość dokumentacji przesyła się elektronicznie, ale szkoła akceptuje również dokumenty papierowe wysłane listem poleconym czy złożone w biurze rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca oraz przeniesienia w trakcie roku szkolnego odbywają się w sierpniu i w pierwszych tygodniach semestru, co daje możliwość dołączenia do klasy także poza główną turą naboru. Cały proces od zgłoszenia do decyzji trwa zwykle 3-4 tygodnie, a o wyniku kandydaci są informowani poprzez panel online oraz wiadomość e-mail

