Wrocławska galeria neonów to jedno z najbardziej kultowych miejsc w mieście. Zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający stolicę Dolnego Śląska turyści każdego wieczora przybywali do zaułka przy ulicy Ruskiej 46, by móc podziwiać porozwieszane niegdyś w przeróżnych punktach Wrocławia kolorowe instalacje świetlne.