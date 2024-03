Nowy dzwon to ostatni nabytek parafii pw. św. Jana Pawła II na krakowskim Ruczaju. Zakupiono go dzięki zbiórce parafian.

Ruczaj: Kościelny dzwon przeszkadza mieszkańcom

Nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Mieszkańcy zwrócili się do proboszcza Tomasza Pilarczyka z prośbą, by zaniechał hałasowania o tak później porze. Przygotowali nawet petycję, w której przedstawili swoje argumenty. Przekazali ją już do krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.