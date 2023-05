Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 5 maja w jednym z przedszkoli we Wrocławiu. Do placówki zgłosiła się kobieta, która chciała odebrać czteroletnie, zupełnie obce sobie dziecko.

- Dziecko powiedziało, że nie zna tej pani, nauczycielka powiedziała, że dziecka nie wyda w takim razie, no i ta pani się "ulotniła". Wyszła z przedszkola, nie wskazywało to na jakąś pomyłkę, bo próbowałaby to jakoś wyjaśnić - relacjonował ojciec chłopca w rozmowie z Radiem Wrocław.

Próba porwania dziecka. Portret pamięciowy kobiety

Na podstawie zeznań jednej z opiekunek, która bardzo dobrze zapamiętała rysopis kobiety, przy udziale biegłego rysownika sporządzono portret pamięciowy podejrzewanej i opublikowano go w ostatnią niedzielę.

Policja podkreśla, że choć sprawa miała bezpieczny finał, to pozostaje kwestia wyjaśnienia kim była kobieta oraz jakie były jej zamiary wobec czterolatka.

Jak przekazała w poniedziałek rano Interii KMP we Wrocławiu, mimo opublikowania w mediach komunikatu i prawdopodobnego wizerunku kobiety, w sprawie nie nastąpił przełom.

Wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na ten temat bądź rozpoznają wizerunek kobiety ze zdjęcia, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec pod nr tel. 47 87 143 44, 47 87 139 43.