Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł. Policjanci szukają świadków

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz śledczych z Komisariatu Policji w Siechnicach do niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. godz. 3 w nocy z 7 na 8 kwietnia.

Potrącił pieszego i uciekł

"Na wysokości 111 km drogi krajowej nr 94 w miejscowości Siechnice doszło do śmiertelnego potrącenia osoby pieszej, a sprawca nie zatrzymał się, oddalając z miejsca wypadku i nie udzielając poszkodowanemu pomocy. Zareagował inny kierowca, który powiadomił służby" - poinformował w sobotę zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policja szuka świadków

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia bądź mają jakiekolwiek informacje na temat sprawcy wypadku.

"Na kontakt czekamy pod wrocławskimi numerami telefonów 47 871 68 70 lub 47 871 68 69" - podano.