W skrócie W kilkunastu miejscowościach powiatu strzelińskiego ogłoszono alert RCB z powodu skażonej wody.

Mieszkańcy otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem i zaleceniem śledzenia komunikatów.

Przyczyna skażenia nie została podana, trwają badania jakości wody.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w czwartek alert SMS do mieszkańców powiatu strzelińskiego w województwie dolnośląskim.

"Uwaga! Woda niezdatna do spożycia: Karnków, Rożnów, Królewiec, Jagielnica, Wieliczna, Samborowice, Jagielno, Sarby, Głowaczów, Wieliszów, Stanica, Konary" - brzmi treść komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Dolny Śląsk. Z kranów płynie skażona woda. Wysłano alerty RCB

Mieszkańcy wymienionych miejscowości proszeni są o śledzenie informacji lokalnych służb oraz komunikatów sanepidu, które będą informować o dalszych działaniach i przywróceniu bezpieczeństwa wody.

Na ten moment nie podano przyczyn skażenia. W takich sytuacjach służby sanitarne prowadzą badania jakości wody oraz zalecają korzystanie wyłącznie z wody butelkowanej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w przypadku otrzymania alertu SMS należy stosować się do zaleceń zawartych w wiadomości oraz unikać spożywania wody z kranu, dopóki nie zostanie oficjalnie uznana za bezpieczną.

Alert RCB - jak działa?

Alert RCB jest tworzony na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach, które napływają z ministerstw, służb ratunkowych (m.in. policji, straży pożarnej, straży granicznej) oraz instytucji centralnych, takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) czy urzędy wojewódzkie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, monitoruje sytuację i w razie potrzeby natychmiast uruchamia alert, aby ostrzec o realnym zagrożeniu.

Alert RCB to wiadomości SMS wysyłane na telefony komórkowe osób znajdujących się na obszarze zagrożenia. Wiadomości są wysyłane automatycznie i nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Otrzymują je bezpłatnie wszyscy użytkownicy sieci komórkowych, bez względu na operatora.

Alert RCB pozwala na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych, co minimalizuje ryzyko utraty zdrowia i życia. Dzięki szybkiemu systemowi ostrzegania można uniknąć wielu niebezpieczeństw.

Wulgaryzmy posła Śliza na komisji sejmowej. Bogucki w ''Graffiti'': To pokazuje proces politycznego rozkładu koalicji Polsat News Polsat News