Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

W kilkunastu miejscowościach powiatu strzelińskiego na Dolnym Śląsku woda jest niezdatna do spożycia. Do mieszkańców rozesłano alert RCB. Przyczyna na ten moment pozostaje nieznana. Odbiorcom zalecono śledzenie komunikatów.

Powiat strzeliński. Woda niezdatna do picia (zdj. ilustracyjne)
Powiat strzeliński. Woda niezdatna do picia (zdj. ilustracyjne)profstocktv123RF/PICSEL

  • W kilkunastu miejscowościach powiatu strzelińskiego ogłoszono alert RCB z powodu skażonej wody.
  • Mieszkańcy otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem i zaleceniem śledzenia komunikatów.
  • Przyczyna skażenia nie została podana, trwają badania jakości wody.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w czwartek alert SMS do mieszkańców powiatu strzelińskiego w województwie dolnośląskim.

"Uwaga! Woda niezdatna do spożycia: Karnków, Rożnów, Królewiec, Jagielnica, Wieliczna, Samborowice, Jagielno, Sarby, Głowaczów, Wieliszów, Stanica, Konary" - brzmi treść komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

    Dolny Śląsk. Z kranów płynie skażona woda. Wysłano alerty RCB

    Mieszkańcy wymienionych miejscowości proszeni są o śledzenie informacji lokalnych służb oraz komunikatów sanepidu, które będą informować o dalszych działaniach i przywróceniu bezpieczeństwa wody.

    Na ten moment nie podano przyczyn skażenia. W takich sytuacjach służby sanitarne prowadzą badania jakości wody oraz zalecają korzystanie wyłącznie z wody butelkowanej.

    Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w przypadku otrzymania alertu SMS należy stosować się do zaleceń zawartych w wiadomości oraz unikać spożywania wody z kranu, dopóki nie zostanie oficjalnie uznana za bezpieczną.

      Alert RCB - jak działa?

      Alert RCB jest tworzony na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach, które napływają z ministerstw, służb ratunkowych (m.in. policji, straży pożarnej, straży granicznej) oraz instytucji centralnych, takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) czy urzędy wojewódzkie.

      Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, monitoruje sytuację i w razie potrzeby natychmiast uruchamia alert, aby ostrzec o realnym zagrożeniu.

      Alert RCB to wiadomości SMS wysyłane na telefony komórkowe osób znajdujących się na obszarze zagrożenia. Wiadomości są wysyłane automatycznie i nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Otrzymują je bezpłatnie wszyscy użytkownicy sieci komórkowych, bez względu na operatora.

      Alert RCB pozwala na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych, co minimalizuje ryzyko utraty zdrowia i życia. Dzięki szybkiemu systemowi ostrzegania można uniknąć wielu niebezpieczeństw.

