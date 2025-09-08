Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi gwałtownymi burzami z intensywnymi opadami deszczu. Eksperci ostrzegają przed możliwymi podtopieniami.

Alert RCB. Dochodzą kolejne ostrzeżenia

"Uwaga! Dziś (08.09) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - komunikat o tej treści otrzymały osoby na południu Polski.

Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed niebezpieczną pogodą na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego w Małopolsce. W poniedziałek po południu dodano kolejne ostrzeżenia. Obecnie alert RCB z powodu ulew i burz obowiązuje w następujących województwach:

małopolskim - powiaty: bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów.

️śląskim - powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki.

Wcześniej przed złą pogodą w tej części Polski ostrzegał instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami może tam spaść od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie 65 km/h. Lokalnie może też padać grad.

Alert RCB dotyczący burz i ulew. Tak trzeba się na nie przygotować

RCB zaleca, by wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB: Co to jest i kiedy są wydawane?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

