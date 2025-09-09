Niebezpieczne burze w poniedziałek zmusiły strażaków do setek interwencji. Wiele wskazuje na to, że we wtorek na południu znowu będzie bardzo niespokojnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed kolejnymi groźnymi zjawiskami.

Alert RCB dotyczący nawałnic. Dwa województwa z groźbą podtopień

"Uwaga! Dziś (09.09) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - komunikaty tej treści otrzymali odbiory przebywający na południu dwóch województw:

małopolskiego (powiaty: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tatrzański);

podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki).

O tym, że we wtorek na południu Polski znowu pojawią się niebezpieczne burze, informował wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla tych rejonów wydał pomarańczowe alerty drugiego stopnia.

Podczas burz na południu Małopolski i Podkarpacia lokalnie opady mogą sięgnąć około 45 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie również grad. W trakcie burz wiatr może osiągać do 70 km/h.

Burze i ulewy się zbliżają. Tak trzeba się zachować

Specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa radzą, by wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB: Co to jest i kiedy się je wydaje?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń.

Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

