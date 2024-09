Rośnie bilans ofiar. Sprzeczne informacje

Dolnośląska policja otrzymała we wtorek zgłoszenie o dwóch ofiarach śmiertelnych powodzi w regionie. - Nie mamy informacji na temat łącznej liczby ofiar, mogę natomiast potwierdzić, że dziś spłynęło do nas zgłoszenie o odnalezieniu dwóch ciał - potwierdziła w rozmowie z Interią podinspektor Wioletta Martuszewska, oficer prasowa Powiatowej Policji w Kłodzku.

Powódź w Polsce. Sprzeczne informacje na temat liczby ofiar

Wioletta Martuszewska zaznaczyła, że to kolejne tego typu zgłoszenia w ciągu ostatnich dni. Także w niedzielę policja otrzymała informacje o ofiarach śmiertelnych - to 58-letni mężczyzna , którego ciało znaleziono w mieszkaniu na terenie gminy Kłodzko oraz 70-letnia kobieta , która poniosła śmierć w mieszkaniu w Lądku zdroju.

Policja o liczbie ofiar. "Zwracamy się do wszystkich"

W związku z tragicznymi doniesieniami służby ponawiają apele, by stosować się do ich poleceń, nie zbliżać się do wałów przeciwpowodziowych i nie ignorować wezwań do ewakuacji w miejscach zagrożonych powodzią.