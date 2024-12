23-letnia Weronika Jędras, studentka Politechniki Wrocławskiej, jest poszukiwana od 17 grudnia. O pomoc w jej odnalezieniu zaapelowała rodzina i samorząd uczelni. Młoda kobieta we wtorek jechała z Wrocławia do Szklarskiej Poręby, jednak z powodu przewróconego drzewa musiała się przesiąść do zastępczego autobusu. Przesiadka odbywała się w Wałbrzychu i tam młoda kobieta widziana była po raz ostatni.