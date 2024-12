Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Wątek nowego zdjęcia szybko wyjaśniony

Matka zaginionego Krzysztofa Dymińskiego opublikowała we wtorek zdjęcie chłopca łudząco podobnego do jej syna. Mężczyzna widziany był w jednym z warszawskich autobusów. "Krzysztof, jeśli to Ty, bardzo proszę daj znać, że żyjesz" - apelowała matka. Jeszcze tego samego dnia wątek został wyjaśniony. "Zgłosiła się do mnie osoba której szukałam. To nie jest Krzysztof" - poinformowała kobieta w mediach społecznościowych.