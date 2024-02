Szkody w milionach. Czeska policja szuka Polaków

Grupa czworga Polaków - w tym trzech mężczyzn oraz jednej kobiety - miała włamywać się do sklepów jubilerskich na terenie Czech - m.in. w Ostrawie i Bruntalu.

Czechy: Polacy okradali jubilerów. Skomplikowane procedury

W jednym z miast, gdzie działali - Bruntalu - złodzieje mieli skomplikowany plan działania, który obejmował włamanie do firmy ubezpieczeniowej, z której korytarzem dostano się do sklepu papierniczego, a następnie po pokonaniu niemal metrowej ściany - wejście do sklepu jubilerskiego.