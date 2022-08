Nie wszystkie jadalne grzyby można zbierać. Uważaj, za to grozi 500 zł mandatu

Grzyby pojawiły się już w Karkonoskim Parku Narodowym. Na Twitterze służby parku pochwaliły się zdjęciami rosnących na terenie karkonoskich lasów okazów. Wymieniono wśród nich:

borowika szlachetnego,

krasnoborowika ceglastoporego,

modroborowika ponurego.

Wszystkie z tych gatunków grzybów są jadalne, lecz zbieranie niektórych okazów jest zabronione. Dlaczego?



Jakie grzyby rosną w karkonoskich lasach?

KPN pochwalił się trzema gatunkami grzybów. Wszystkie z nich pochodzą z rodziny borowikowatych i są grzybami jadalnymi.



Borowik szlachetny

Borowik szlachetny bardziej znany jest pod nazwą "prawdziwek". Rośnie zarówno w lasach liściastych, jak i iglastych. Sezon rozwoju tego gatunku przypada na okres lipiec-październik. Posiada brązowy kapelusz, pod nim są pory wyglądające jak rurki. Spód kapelusza miewa różne kolory, przechodzące od białego po odcienie żółci i zieleni. Jego nóżka jest zwykle biała albo posiada delikatny odcień brązu.

Krasnoborowik ceglastopory

Krasnoborowik ceglastopory rośnie głównie w lasach iglastych, lecz pojawia się także w lasach mieszanych. Uwielbia dojrzewać w okolicy jodeł, świerków czy buków. Najczęściej można go spotkać w górach. Jest grzybem, który potrafi zmienić swoją barwę pod wpływem uszkodzenia oraz rzadko zdarza się być robaczywy. Budową mocno przypomina swojego kuzyna - borowika szlachetnego. Różni się od niego głównie barwą nóżki, która zazwyczaj jest czerwona pomieszana z pomarańczą lub ciemną żółcią.

Modroborowik ponury

Borowik ponury, zwany jest również poteczem lub siniakiem. Wszystko przez możliwość zmiany barwy przy dotykaniu. Rośnie na każdym kontynencie, lecz w naszych rejonach nie jest zbyt popularny. Zbierać go można latem i jesienią, głównie w miejscach z dużym stężeniem wapnia. Posiada kapelusz o oliwkowej lub żółtopomarańczowej barwie. Trzonek miewa w różnych odcieniach czerwieni. Wyróżnia się jednak od innych borowików siateczką o owalnych oczkach.

Dlaczego w niektórych miejscach nie wolno zbierać grzybów?



Istnieje kilka zasad w lesie, których każdy grzybiarz powinien przestrzegać. Wspomniane przez KPN grzyby są piękne, jadalne, lecz nie do końca dostępne. Nie bez powodu we wpisie była mowa o zbieraniu "poza parkiem narodowym".



Dlaczego? Grzybów nie można zbierać w każdym możliwym miejscu. Za grzybobranie w niedozwolonym miejscu grozi nam mandat w kwocie 500 zł. Informacje na ten temat uwzględnione są w Kodeksie Wykroczeń. Otóż grzybów nie wolno zbierać m.in. na terenach wojskowych oraz w lasach będących:

ostoją zwierzyny,

powierzchnią eksperymentalną,

drzewostanem nasiennym.

Należy również uważać na ewentualne zniszczenie grzybów i grzybni, gdyż z tego tytułu również czekać nas może kara.

Jak poprawnie zbierać grzyby?

Jeśli jesteśmy pewni, że w miejscu, w którym chcemy zbierać grzyby, jest to dozwolone, to dobrze jest poznać podstawowe zasady grzybobrania. Jeśli już upatrzymy jakiegoś grzyba oraz wiemy, że jest on jadalny, należy odpowiednio go zebrać. Nóżkę trzeba ściąć jak najniżej, uważając jednocześnie na całą grzybnię. Zaleca się również po zbiorze zakryć dane miejsce celem zachowania wilgoci.



Nasze zbiory powinny być przechowywane w wiklinowym koszyku. W reklamówkach grzyby mogą się odparzyć.