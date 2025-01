Ognisko zakaźnej u parzystokopytnych pryszczycy wykryto w Brandenburgii w powiecie Maerkisch-Oderland graniczącym z Polską . To pierwszy od 37 lat przypadek wystąpienia pryszczycy w Niemczech . Jak informowała przed weekendem lokalna minister rolnictwa Hanka Mittelstaedt na tę chorobę padły trzy woły .

Na doniesienia z Zachodu błyskawicznie zareagowały lokalne władze województwa graniczącego z Niemcami. Wojewoda dolnośląska zwołała posiedzenie sztabu kryzysowego. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej we Wrocławiu, czy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.