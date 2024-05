Ropucha srebrzysta. Rybę złowiono w Chorwacji

Pierwsze objawy zatrucia pojawiają się zwykle od 20 minut do trzech godzin po jedzeniu. Zatruta osoba przestaje czuć opuszki palców, usta, a następnie język. Boli go głowa, poci się, źrenice się zwężają. Paraliż postępuje szybko i wpływa na kolejne kończyny.

Ropucha srebrzysta. Jak działa na nasze ciało?

Jeśli nie uda się dotrzeć do szpitala na czas, zwykle umiera się w ciągu czterech do ośmiu godzin. Jedyne, co lekarze mogą zrobić w takiej sytuacji dla pacjenta, to podać mu węgiel aktywny, aby pomóc wchłonąć toksynę, wstrzyknąć lek wspomagający funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, a następnie podłączyć go do respiratora.