Wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego rośnie zapotrzebowanie na wodę. Działkowcy potrzebują jej do nawadniania roślin na swoich terenach. Większość ROD ma już podłączenie do sieci elektrycznej i kanalizacyjnej, dzięki czemu zagwarantowany jest stały dostęp do wody. Niestety ujęcia te są opatrzone licznikiem, co przy dużym zapotrzebowaniu na wodę może generować duże koszty. Niegdyś popularnym rozwiązaniem nawadniania działek były tzw. abisynki, czyli niewielkie studnie umożliwiające pobór wody gruntowej. Niestety w świetle obecnego prawa większość z nich jest nielegalna.

