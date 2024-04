Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków w Polsce weszła w życie 9 marca 2015 roku, w 2023 roku pojawiła się z kolei nowelizacja przepisów. Określa ona zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej , które są niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Świadectwa te informują o zapotrzebowaniu budynku na energię, co ma kluczowe znaczenie dla oceny jego efektywności energetycznej. Ustawa ma na celu promowanie oszczędności energii oraz zwiększenie świadomości energetycznej wśród właścicieli budynków.

Właściciele lub zarządcy budynków są zobowiązani do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków lub ich części, które sprzedają lub wynajmują. Ponadto budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 250 m² , w których obsługiwani są interesanci, również muszą posiadać takie świadectwo. Co ważne, kopia świadectwa powinna być umieszczona w widocznym miejscu w budynku .

Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji - co ile lat?

Ocena efektywności energetycznej odbywa się natomiast co najmniej raz na 5 lat. Wówczas sprawdza się dostępne części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW i połączony system klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Kto wydaje świadectwo energetyczne? Jaka kara grozi za jego brak?

Na podstawie tych informacji przygotowuje dokument, w którym określa, jaka ilość energii jest potrzebna do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia. Zlecenie sporządzenia świadectwa energetycznego może wydać właściciel, zarządca budynku, osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inwestor w przypadku nowych obiektów. Jest ono wymagane podczas sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a także podczas oddawania nowego budynku do użytku. Dokument jest ważny przez 10 lat.