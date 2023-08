ZUS może wezwać na kontrolę pracowników , którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim dłużej niż wynosi czas przewidywany na rehabilitację lub leczenie danego schorzenia. Lekarz orzecznik kontroluje wtedy, czy dana osoba ma uprawnienia do otrzymywania świadczenia chorobowego.

Zatrudniony na L4? Kiedy ZUS sprawdza pracownika?

ZUS przeprowadza kontrolę w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich to zweryfikowanie nieprawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, czyli gdy pracownik jest zdolny do pracy, ale mimo to przebywa na L4.