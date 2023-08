Konsultantka Insurance Australia Group (IAG) Suzie Cheikho straciła pracę po tym, jak firma zainstalowała na jej komputerze aplikację monitorującą uderzenia w klawisze . Kobieta złożyła w tej sprawie skargę do Komisji Uczciwej Pracy (FWC), australijskiego organu zajmującego się nieprawidłowościami w pracy.

Skarga Cheikho została jednak odrzucona, a we wnioskach z pracy komisji napisano, że " pracodawca miał uzasadniony powód, żeby ją zwolnić ". Kobieta straciła stanowisko po 18 latach pracy w przedsiębiorstwie.

Miała monitorować pracę zdalną. Sama nie wypełniała obowiązków

Suzie Cheikho została zwolniona 20 lutego z powodu " braku kontaktu z pracodawcą , niewykonywania swoich zadań i przekroczenia terminu składania dokumentów , co spowodowało nałożenie na firmę kary administracyjnej".

FWC zauważyła, że do obowiązków służbowych Australijki należało nie tylko przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych i przestrzeganie terminów, ale także " monitorowanie pracy zdalnej innych pracowników ".

W listopadzie 2022 roku Cheikho otrzymała formalne ostrzeżenie od pracodawcy . Przełożeni zdecydowali wówczas o zainstalowaniu na jej komputerze służbowym programu do śledzenia uderzeń w klawisze.

Pracodawca zainstalował jej program śledzący. "Czasem wychodziłam do sklepu"

W pisemnej odpowiedzi na przedstawione zarzuty Suzie Cheikho stwierdziła, że "zawsze stawiała się w pracy". "Od czasu do czasu wychodziłam do sklepu, ale nigdy nie na cały dzień. Czasem przed wysłaniem odpowiedzi potrzeba trochę czasu do namysłu" - podkreśliła.