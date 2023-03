ZUS wypłaci wyższe odszkodowanie. Nowe stawki od 1 kwietnia

Stawki, o których mowa ogłaszane są każdego roku. Nowe kwoty będą obowiązywały od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przytacza na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest odpowiedzialny za wypłaty świadczenia.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przyznawane są, gdy pracownik objęty jest ubezpieczeniem wypadkowym, a także na skutek wypadku przy pracy stał się długotrwale lub stale niezdolny do wykonywania obowiązków.

Reklama

Stały uszczerbek to taki, który powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Z kolei długotrwały uszczerbek to takie upośledzenie czynności organizmu, które trwa przez ponad pół roku, jednak rokuje poprawę.

Następnie procent uszczerbku ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS i od każdego takiego procentu ZUS, na podstawie wniosku z kompletem dokumentów, wypłaca odszkodowanie.

Nowe stawki od 1 kwietnia

Stawki, które wchodzą w życie od 1 kwietnia kształtują się następująco:

1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty 114 231 zł , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 57 115 zł , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 114 231 zł , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci 114 231 zł , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko 22 212 zł , gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Stawki wyższe niż w 2022 roku

Z nowych wytycznych wynika, że stawki na najbliższy rok wzrosły. Poprzednia pula gwarantowała 1133 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, czyli o 136 zł mniej niż obecnie. Całkowite orzeczenie niezdolności do pracy gwarantowało z kolei wypłatę 19 819 zł, czyli o 2393 zł mniej.

Świadczenie dla małżonka lub dziecka zmarłego rencisty to z kolei wzrost odszkodowania z 101 926 do 114 231 zł (12 305 zł więcej). Odszkodowanie dla innego uprawnionego członka zmarłego rencisty (gdy nie jest to małżonek lub dziecko) wzrasta z kolei z 50 963 zł do 57 115 zł (6 152 zł więcej).