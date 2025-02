Mimo że wyspy leżą obok siebie i mają podobną temperaturę, to są między nimi pewne różnice. Czym wyróżnia się każda z wysp i która będzie dla ciebie najbardziej odpowiednia na tegoroczny urlop?

Urlop 2025. Wyspa ognia i wody

Królową Wysp Kanaryjskich pozostaje Teneryfa. To największa wyspa, na której znajduje się najwyższy szczyt w całej Hiszpanii - wulkan Teide (3718 m n.p.m.). Z tego względu na wyspie idealnie odnajdą się miłośnicy chodzenia po górach. Na Teide najlepiej wspiąć się w nocy, aby dotrzeć tam tuż przed wschodem słońca, co będzie gwarancją spektakularnych widoków. Reklama

Pasjonaci wycieczek trekkingowych zachwycą się również na północy wyspy wśród gór Anaga o soczyście zielonych krajobrazach - najczęściej skąpanych we mgle. Zarówno tutaj, jak i w Parku Narodowym Teide, przydadzą się cieplejsze ubrania, bo w tych miejscach potrafi być naprawdę zimno.

Z kurtki i butów trekkingowych możesz zrezygnować, jeśli chcesz spędzić wakacje jedynie na południu wyspy - wylegując się na plaży, czy surfując po falach oceanu. Teneryfa to także wyspa, na której przyda się samochód w celu odkrywania ukrytych plaż i przepięknych miasteczek, jak popularna Masca.

Teneryfa / Piotr Dziurman / Reporter

Gran Canaria. Kontynent w miniaturze

Wielu osobom Gran Canaria kojarzy się przede wszystkim z ogromnymi kurortami, barami i turystami szukającymi rozrywek w postaci nocnego życia. Takie atrakcje faktycznie można tam znaleźć - ale to nie wszystko, co wyróżnia tę wyspę. Zaskakujące może być tylko to, że Gran Canaria nazywana jest kontynentem w miniaturze przede wszystkim ze względu na różne strefy klimatyczne, które na niej występują, a także różnorodność atrakcji, którymi wypełniona jest wyspa. Reklama

Kto jeszcze, poza wielbicielami imprez do białego rana i spotkań towarzyskich, odnajdzie się właśnie na Gran Canarii? W wyspie na pewno zakochają się fani aktywnego odpoczynku, ponieważ jest tam mnóstwo szlaków turystycznych, miejsc idealnych na sporty wodne, ale też na leniwe wylegiwanie się na piaszczystych plażach. Gran Canaria jest pełna przepięknych górskich widoków.

Znajdziesz tam również majestatyczne klify i, co zaskakujące, wyjątkową plantację kawy - do niedawna jedyną wśród krajów europejskich. Można powiedzieć, że na Gran Canarii odnajdzie się każdy. Ale jeśli cenisz sobie spokój i mniej turystyczne kierunki, twoją uwagę mogą zwrócić mniejsze wyspy.

Wyspa silnego wiatru. Fuerteventura

Wyspa silnego wiatru... to oczywiście Fuerteventura, bo w wolnym tłumaczeniu nazwa wyspy oznacza właśnie silny wiatr. Już samo to wskazuje na to, że na Fuerteventurze najlepiej odnajdą się osoby, które na wakacjach chcą zmierzyć się z falami oceanu. Ta surowa, ale majestatyczna wyspa wyróżnia się przede wszystkim idealnymi miejscami do surfingu, kitesurfingu i windsurfingu. Reklama

To wszystko pośród złocistych plaż, które zachęcają również do leniuchowania na słońcu. Mimo że to druga co do wielkości wyspa kanaryjska, to nie jest aż tak popularna wśród turystów jak Gran Canaria czy Teneryfa. Około 30-40 proc. wyspy stanowią pustynne i jałowe tereny. Nie znaczy to jednak, że wyspa zachwyci tylko fanów wodnych sportów.

Na Fuerteventurze masz do wyboru mnóstwo szlaków trekkingowych, szczególnie w rezerwacie przyrody Jandia. Na południu wyspy znajduje się także turystyczna strefa hotelarska z najpiękniejszymi plażami wśród całego archipelagu. Zachodnia część tzw. Fuerty zachwyca bajecznymi zachodami słońca, które można podziwiać z plaż i klifów.

Urlop 2025. Lanzarote

Po pozaziemskie widoki na szczęście nie trzeba oddalać się poza granice kuli ziemskiej. Na jedynej w swoim rodzaju wyspie Lanzarote możesz pozachwycać się właśnie księżycowymi widokami. Większość wyspy pokrywają czarne pola wulkaniczne przypominające właśnie te na Księżycu. Lanzarote zachwyci miłośników natury i nietypowych krajobrazów, ale też pasjonatów sztuki. Związany był z nią artysta i ekolog Cesar Manrique, który odpowiada za architekturę i nietypowe dzieła na wyspie. Reklama

To dzięki niemu na Lanzarote możesz podziwiać tak stonowany krajobraz. Większość domów mieszkalnych jest biała, co cudownie kontrastuje z czernią natury. Nie znajdziesz tam również tzw. banerozy, dzięki czemu krajobraz kosmicznej wyspy to niesamowita uczta dla oczu.

Lanzarote to także idealne miejsce do plażowania, pieszych wędrówek i uprawiania wodnych sportów. Świetnie odnajdą się tam rodziny z dziećmi, ponieważ część hoteli jest stworzona, aby spełniać potrzeby najmniejszych gości.

Jeśli cenisz sobie spokój i uwielbiasz wpatrywać się bezkresne krajobrazy - to wyspa dla ciebie.

Lanzarote / PHILIPPE TURPIN/Photononstop / AFP

La Palma. Jak najbliżej gwiazd

A jeżeli kochasz przyrodę i długie wycieczki wśród zieleni, koniecznie wybierz się na La Palmę. Ta wyspa charakteryzuje się przede wszystkim tym, że prawie połowa jej terenów znajduje się pod ścisłą ochroną. La Palma to najlepszy wybór na wakacje dla tych, którzy kochają patrzeć na gwiazdy.

W najwyższym punkcie wyspy znajduje się Roque de los Muchachos, czyli punkt widokowy, który uchodzi za jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji nocnego nieba. Reklama

Znajdziesz tam światowej sławy Obserwatorium Astrofizyczne dostępne dla chętnych po wcześniejszej rezerwacji. Perełką jest tam także Park Narodowy Caldera de Taburiente, który obejmuje ogromny wulkaniczny krater i unikalny ekosystem. Dzięki niemu park zachwyca bujną roślinnością. La Palma to idealne miejsce dla osób, które szukają spokoju i kontaktu z naturą. Raczej nie odnajdą się tutaj ci, którzy chcą potańczyć i wyszaleć się w nocnych barach.

Podróżnicy poszukujący nietypowych krajobrazów i widoków zapierających dech w piersiach będą za to zachwyceni.

La Gomera. Niematerialne dziedzictwo UNESCO

Kolejna ciekawa propozycja to La Gomera, gdzie można poznać język gwizdów.

Ten nietypowy język "silbo gomero" wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO możesz usłyszeć na La Gomerze. Posługuje się nim ponad 22 000 osób.

Jeśli jesteś fanem zadziwiającej kultury, musisz odwiedzić tę wyspę kanaryjską. Ale ten tradycyjny język nie jest jedyną atrakcją La Gomery wpisaną na listę UNESCO. Jest nim także Park Narodowy Garajonay, gdzie znajduje się jedyny w swoim rodzaju las laurowy gwarantujący niezapomniane widoki. Reklama

Podobnie jak La Palma, La Gomera to też dobre miejsce do obserwacji gwiazd. Te wyspy znajdują się w niedużej odległości od siebie, więc dobrym pomysłem będzie odwiedzenie ich podczas jednej podróży.

El Hierro. Najmłodsza i najbardziej samodzielna

Niewielka i najmłodsza, bo ma jedynie 1,1 miliona lat, jest magiczna El Hierro. Tutaj świetnie odnajdą się fani dzikiej natury i ekologii. Celem mieszkańców wyspy jest całkowite usamodzielnienie się pod względem energetycznym, dzięki wykorzystywaniu źródeł odnawialnych. I są na świetnej drodze, aby to osiągnąć.

El Hierro przyciąga także miłośników nurkowania, dzięki czystej wodzie i bogactwie podwodnej natury. Na szczególną uwagę zasługuje Rezerwat Morski Mar de Las Calmas. Możesz tam spotkać żółwie, delfiny i wiele innych morskich stworzeń. El Hierro jest jednym z najmniej turystycznych miejsc na mapie Kanarów, dlatego przyciąga głównie tych, którzy wiedzą, czego poszukują. A łączy się to ze spokojem, bogactwem natury i aktywnym spędzaniem czasu.

To będzie też idealna opcja dla tych, którzy chcą podejrzeć, jak wygląda życie prawdziwego Kanaryjczyka. Reklama

La Graciosa. Na jednej z dzikich plaż

La Graciosa jest najmniejszą zamieszkałą wyspą na Kanarach. Możesz się na nią dostać promem z północnej części Lanzarote. Jej urok polega przede wszystkim na tym, że nie ma tam dróg asfaltowych. Jeśli chcesz na nią przepłynąć, auto musisz zostawić na sąsiedniej wyspie w porcie Órzola.

Poza drogami samochodowymi, nie ma tu także wielkich hoteli, punktów typowo turystycznych, sklepów, zbyt wielu barów i restauracji. To miejsce jest stworzone do odpoczynku, również aktywnego, na świeżym powietrzu. Ta niewielka wyspa jest idealna dla tych, którzy chcą się odciąć od cywilizacji. Znajdziesz tu dzikie plaże, wulkaniczne krajobrazy, niesamowite klify i unikalna natura.

Każda z Wysp Kanaryjskich ma w sobie coś unikalnego, co może przywołać cię swoją wyjątkowością. Wszystkie razem tworzą idealną przestrzeń do odpoczynku - dla każdego. Łączy ich wspólna kultura, podobny klimat i imponujące widoki.

