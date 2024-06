Unijny dokument uprawniający do opieki medycznej za granicą. Dla kogo?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ ma już 20 lat. Dzięki niej możemy liczyć na opiekę medyczną we wszystkich krajach UE. Na przestrzeni dwóch dekad zmienił się sposób jej przyznawania oraz czas ważności. Dziś nie musimy już stać w kolejkach do NFZ, aby zdobyć dokument uprawniający do opieki medycznej za granicą. Jak uzyskać kartę EKUZ i komu się ona należy? Wyjaśniamy.