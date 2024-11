Uchwycili Słońce w całej okazałości. Pierwsze takie zdjęcia

Pierwsze tak dokładne zdjęcia Słońca. "Im bliżej się przyjrzymy, tym więcej zobaczymy"

- Im bliżej się przyjrzymy, tym więcej zobaczymy - powiedział Mark Miesch z Uniwersytetu Kolorado. - By zrozumieć skomplikowaną naturę Słońca musimy ujrzeć je w całej okazałości. Te obrazy o wysokiej rozdzielczości z Solar Orbiter przybliżają nas do tego dążenia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - podkreślił.

Słońce a Ziemia. Wpływ gwiazdy na naszą planetę

Solar Orbiter to projekt badawczy Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowany we współpracy z NASA, w ramach którego 10 lutego 2020 w stronę Słońca została wysłana sonda kosmiczna. Została zaprojektowana do obserwacji centralnej gwiazdy Układu Słonecznego z bardzo bliskiej odległości. Misje takie jak Solar Orbiter czy Parker Solar Probe NASA pomagają odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące "złotej kuli". 24 grudnia Parker Solar Probe zbliży się do powierzchni Słońca na odległość 6,2 mln kilometrów, bliżej niż jakikolwiek obiekt stworzony przez człowieka.