Naukowcy zachwyceni odkryciem egzoplanety. "Nie ma podobnej planety"

- To pierwszy raz, kiedy w czasie tranzytu planety na tle gwiazdy, dało się zauważyć asymetrię wschód-zachód - mówi jeden z naukowców, Matthew Murphy. - Uważam, że obserwacje prowadzone z kosmosu mają wiele zalet w porównaniu do badań naziemnych - dodaje.

USA. Odkryli nową planetę. Jej średnia temperatura wynosi 500 stopni Celsjusza

Asymetria, o której mowa dotyczy różnic w parametrach atmosfery , takich jak temperatura czy zachmurzenie. Dotyczą one wschodniej i zachodniej półkuli. Ma to kluczowe znaczenie dla klimatu, dynamicznych procesów zachodzących w atmosferze i zjawisk pogodowych.

Odkrycie naukowców. Nowa planeta ma asymetrię

- To naprawdę pierwszy raz, kiedy bezpośrednio zobaczyliśmy tego typu asymetrię z pomocą spektroskopii transmisyjnej prowadzonej z kosmosu. Ta metoda to główny sposób badania składu atmosfer egzoplanet. To naprawdę niesamowite - dodaje prof. Thomas Beatty, współautor odkrycia.

Naukowcy pracują już nad danymi obserwacyjnymi, które zebrali, aby bardziej szczegółowo przyjrzeć się temu , co dzieje się z egzoplanetą, w tym zrozumieć, co powoduje asymetrię.

- W przypadku prawie wszystkich egzoplanet nie możemy nawet spojrzeć na nie bezpośrednio, a tym bardziej dowiedzieć się, co dzieje się po jednej stronie w odniesieniu do drugiej. Po raz pierwszy jesteśmy w stanie uzyskać lokalny wgląd w to, co dzieje się w atmosferze egzoplanety - podkreśla Murphy.