Piorun kulisty - co to jest i jak powstaje?

Czy piorun kulisty jest groźny dla ludzi?

Z zebranych dotąd relacji wynika, że piorun kulisty jest równie niebezpieczny co "zwykłe" wyładowania towarzyszące burzom. Spotkanie z nim przypłacił życiem między innymi badający burze niemiecki fizyk prof. Georg Richmann. W 1753 roku w Sankt-Petersburgu został on podczas jednego z eksperymentów porażony przez piorun kulisty i poniósł śmierć na miejscu.

Piorun kulisty pojawił się w domu - co robić?

Może się też zdarzyć, że piorun kulisty eksploduje, przez co doprowadzi do uszkodzenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych w domu. To jeszcze jeden powód, by nie zbliżać się do tego zjawiska.