Te rośliny oczyszczą powietrze w domu. Usuną "smog elektromagnetyczny"

Ciekawostki Zapominasz o podlewaniu kwiatków w domu? Te rośliny doniczkowe są dla ciebie

Rośliny doniczkowe nie tylko oczyszczają powietrze w domu, ale także nawilżają je, zwiększają poziom tlenu w pomieszczeniu oraz likwidują tzw. smog elektromagnetyczny.

Które rośliny doniczkowe produkują najwięcej tlenu?

Rośliny doniczkowe pobierają z powietrza dwutlenek węgla, który wykorzystują w procesie fotosyntezy do produkcji tlenu. Do zajścia tej reakcji chemicznej niezbędne jest światło, więc odbywa się ona za dnia. Nocą zachodzi proces odwrotny: rośliny pobierają niewielkie ilości tlenu i oddają dwutlenek węgla. Z tego względu lepiej nie trzymać w sypialni zbyt wielu roślin.



Wyjątek stanowią gatunki, które w wyniku przystosowania się do suchego i gorącego klimatu, wydzielają dużo tlenu nocą i tym samym poprawiają jakość snu. Należą do nich kaktusy, storczyki, grubosz drzewiasty, aloes zwyczajny, agawa i sansewiera gwinejska. Dodatkową zaletą tych odmian jest to, że nie wydzielają one intensywnego zapachu, który mógłby przeszkadzać w zasypianiu.



Z kolei wśród roślin produkujących najwięcej tlenu w ciągu dnia można wymienić anturium, daktylowca niskiego i skrzydłokwiat.

Jakie rośliny doniczkowe oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń?

Do najbardziej wartościowych roślin pokojowych należy zielistka Sternberga. Wygląda ona na niepozorną "trawkę", lecz jest wyjątkowo skutecznym "pochłaniaczem" zanieczyszczeń. Zielistka likwiduje jony metali ciężkich oraz toksyczne związki chemiczne, będące składnikami preparatów wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (np. farb, lakierów, klejów, środków czyszczących i konserwujących). Wykazuje też właściwości antybakteryjne, grzybobójcze i pierwotniakobójcze, zatem stanowi idealną roślinę do domów zamieszkiwanych przez alergików.



Zdjęcie Zielistka oczyszcza powietrze z metali ciężkich / 123RF/PICSEL

Na uwagę zasługuje też gerbera Jamesona, która oczyszcza powietrze z formaldehydów obecnych w dymie papierosowym oraz z trichloroetylenu, pochodzącego ze środków piorących. Ponadto liście tzw. przerośniętej stokrotki mają właściwości transpiracyjne, umożliwiające czynne parowanie wody z nadziemnych części rośliny. Dzięki temu ten piękny kwiat ozdobny podnosi wilgotność powietrza w domu, co zapobiega pojawianiu się wśród domowników infekcji, trudności z oddychaniem, kaszlu czy suchości błon śluzowych.

W mieszkaniach, w których znajduje się wiele urządzeń elektrycznych, warto mieć wspomniane już skrzydłokwiaty. Jonizują one ujemnie powietrze w otoczeniu oraz niwelują szkodliwe działanie elektromagnetyczne, dzięki czemu mają korzystny wpływ na samopoczucie domowników. Skrzydłokwiat oczyszcza też powietrze z różnego rodzaju lotnych związków organicznych, m.in. benzenu i acetonu.