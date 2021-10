Światowy Dzień Zwierząt 2021. Kiedy wypada i o co w nim chodzi?

WIADOMOŚCI LOKALNE Sobótka: Ratownicy odnaleźli ciała dwóch nurków. Zaginęli w zalanej kopalni

Światowy Dzień Zwierząt. Kiedy wypada?

Światowy Dzień Zwierząt ma już 90 lat! Został ustanowiony na konwencji ekologicznej we Florencji w 1931 roku.



Przypada 4 października i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt, który trwa do 10 października.



W Polsce po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt obchodzono w 1993 roku.

Światowy Dzień Zwierząt. O co chodzi?

O co chodzi w Światowym Dniu Zwierząt? Otóż według pomysłodawców ma on zwracać uwagę na to, że zwierzęta to nie rzeczy, a istoty żywe, wobec czego mają swoje prawa.

Celem święta jest uwrażliwienie ludzi na los zwierząt, a przez to zmianę naszego zachowania wobec nich.

Politycy przypominają: Dziś Dzień Zwierząt

Na Światowy Dzień Zwierząt zwracają uwagę nie tylko organizacje ekologiczne. Na Twitterze świętują go także politycy i dziennikarze.

O Dniu Zwierząt przypomniał m.in. europoseł Joachim Brudziński.



"Światowy Dzień Zwierząt. Pamiętajmy - nie tylko dziś - o zwierzętach w naszym otoczeniu. Święto obchodzone w dzień wspomnienia św. Franciszka z Asyżu - patrona m.in. zwierząt i ekologii" - napisał polityk.

Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, napisał z kolei: "Dzisiaj wspomnienie św. Franciszka - Patrona Ekologów! Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października".

Już kilka dni temu na Dzień Zwierząt zwrócił uwagę Janusz Piechociński.

"Październik to miesiąc w którym szczególnie warto zwrócić uwagę na zwierzęta. Jest to bowiem Międzynarodowy Miesiąc Dobroci dla Zwierząt, a zaczyna go Światowy Dzień Wegetarianizmu. Święto ustanowiła 22 listopada 1977 w New Delhi Międzynarodowa Unia Wegetariańska" - czytamy w poście.