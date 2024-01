Studniówka - skąd ten zwyczaj?

Studniówka to pierwszy w życiu "dorosły" bal i zarazem ostatni w liceum. Zabawa odbywa się sto dni przed maturami, po niej uczniowie mają już myśleć tylko o przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. W imprezie biorą udział maturzyści z osobami towarzyszącymi, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Skąd wziął się zwyczaj studniówek? W Polsce jego korzenie sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Niektórzy w tym balu dopatrują się podobieństwa do stu dni Napoleona, ale to chyba niezbyt trafne porównanie. Wszak jego sto dni skończyło się klęską pod Waterloo. Lepiej więc przyjąć, że studniówki są elementem rytuału przejścia w dorosłość. Obowiązują wtedy stroje wieczorowe. Polonez rozpoczynający bal nawiązuje do tańców dworskich i jest formą prezentacji uczestników.

Kiedyś nie było zabaw przed egzaminem dojrzałości, ich funkcję spełniał bal maturalny, który odbywał się po egzaminach. Zwyczaj studniówek pojawił się po raz pierwszy w latach dwudziestych XX wieku. Nie od razu zastąpił on jednak bal maturalny, czyli komers. Ten ostatni dziś jest organizowany bardzo rzadko.

Studniówkowe zwyczaje i przesądy

Ze studniówką wiąże się wiele zwyczajów i przesądów. Nie ustępują one zwyczajom weselnym. Obowiązkowa jest wtedy czerwona bielizna, która ma przynieść szczęście ma maturze. U panów tę rolę odgrywa czerwony krawat. Garnitur na pierwszy dorosły bal powinien być nowy. Warto zabrać ze sobą coś pożyczonego i to od osoby mądrej, ma to przynieść szczęście. Zdjęcie butów na studniówce przynosi pecha, podobnie jak oczko w pończosze.

Dlaczego maturzyści przystępują do egzaminu dojrzałości w długich włosach? To przez przesąd, który mówi, że ścięcie włosów po studniówce poskutkuje niezdaną maturą. Podczas starannie przygotowanego poloneza warto się pomylić - to zwiastun szczęścia na maturze. No i obowiązkowo podczas balu trzeba złapać dyrektora za kolano.

Ile kosztuje studniówka 2024? Porażająco dużo

Koszt studniówki to poważny wydatek. Dawno minęły czasy, kiedy bal organizowało się w szkole, a rodzice dbali o prowiant. Teraz, na wzór wesel, szkoły wynajmują sale bankietowe. Nierzadko są one z dala od miasta, więc dochodzi do tego koszt dojazdu. Do tego dochodzą buty, sukienka wieczorowa lub garnitur, który przecież "musi być" nowy. Ile ostatecznie kosztuje studniówka 2024? Prognozowane widełki są bardzo szerokie:

wstęp przeważnie: 350 - 800 zł ;

; wstęp dla osoby towarzyszącej: 350 - 800 zł ;

; sukienka wieczorowa: 200 - 1000 zł ;

; buty: 150 - 300 zł ;

; garnitur z muszką, poszetką, koszulą i spinkami: 600 - 1500 zł ;

; fryzjer - 300 zł damski, 60 zł męski ;

; makijaż: 100 - 300 zł.

Z powyższych wyliczeń wynika, że pójście na studniówkę z osobą towarzyszącą to koszt od 1350 do nawet 5000 zł. Nic dziwnego, że część uczniów rezygnuje z przedmaturalnego balu, a inni nie zabierają ze sobą osoby towarzyszącej, by ograniczyć wydatki.