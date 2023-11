"Wesele stulecia" w Paryżu. Nie zabrakło nawet motylarni

Listę otwierają najtańsze z dodatków, jakimi były serwetki. Jedna sztuka kosztowała blisko 28 dolarów (110 zł). Figura rysia kosztowała z kolei 2 850 dolarów (11 272 zł), antyczny czteroczęściowy zestaw do kawy od Michaela Feinberga - 2 950 dolarów (11 667 zł), pojawiło się także pudełko na ciastka tej samej marki za 1 500 dolarów (5 932 zł) oraz kryształowy wazon Lalique za 5 600 dolarów (22 153 zł).

Jednak te przedmioty to tylko namiastka tego, co znalazło się na weselu Brockway i LaGrone, które odbyło się 18 listopada. Najdroższym przedmiotem okazała się motylarnia autorstwa Williama Yeowarda, która kosztowała 12 500 dolarów (około 49 476 zł).

Z informacji podawanych przez portal brytyjskiej gazety wynika, że same przygotowania do uroczystości rozpoczęły się kilka dni przed ceremonią, kiedy para wraz z rodziną i przyjaciółmi przylecieli prywatnym samolotem do Paryża. Będąc w stolicy Francji mieli własnego kierowcę, zastęp fryzjerów, makijażystek i zespół fotografów.