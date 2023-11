Amerykańska Tik Tokerka Shelby Easler, która brała udział w wyprawie do innego stanu, podzieliła się przebiegiem podróży oraz problemami jakie napotkali na drodze, na platformie. Jeszcze zanim wyruszyli, w telefonach komórkowych ustawili odpowiednią trasę w Google Maps tak, aby poprowadziło ich z punktu A do punktu B.

USA. Utknęli na pustyni. Trasę wskazała nawigacja

- Jak na ironię myśleliśmy, że będzie to bezpieczniejsza opcja, oprócz tego nawigacja mówiła, że będziemy 50 minut szybciej. To był nasz pierwszy raz, kiedy jechaliśmy do Las Vegas i z powrotem, więc nie wiedzieliśmy, że tak naprawdę można kierować się tylko autostradą nr 15 - mówiła Easler w rozmowie z portalem SFGATE.

Grupa turystów utknęła na pustyni. Google odpowiada

Samochód musiał zostać odholowany, a Tik Tokerka wraz z pozostałymi uczestnikami wycieczki złapali samolot powrotny do Los Angeles. W rozmowie z portalem SFGATE dodała, że od teraz zawsze będzie trzymać się znanej trasy. "The New York Post" zwrócił się do firmy Google o komentarz w tej sprawie.