- Ważne jest, aby zrozumieć, że słonie, w przeciwieństwie do koni, nie są hodowane do jazdy. Nie są to zwierzęta udomowione, są zabierane ze środowiska naturalnego i trzymane w okropnych warunkach - powiedział.

Słonica już w dobrych rękach: Przybiera na wadze

Pai Lin przebywa z 24 innymi uratowanymi słoniami w jednym ze schronisk WFFT, w pobliżu nadmorskiego miasta Hua Hin. Jest teraz starsza i przybrała na wadze. - Jest grubsza niż wtedy, gdy po raz pierwszy do nas przyszła - powiedział Wiek. - Kształt jej zdeformowanego kręgosłupa widać bardzo wyraźnie - to fizyczna deformacja, z którą będzie musiała żyć. Teraz ma się dobrze. Lubi mieć własną przestrzeń. Zdecydowanie jest introwertyczką i tak naprawdę nie lubi przebywać w towarzystwie innych słoni, ale lubi zwracać na siebie uwagę ludzi - dodał Wiek.

Jak przyznają opiekunowie słonicy, Pai Lin "jest wybredna, gdy chodzi o jedzenie".