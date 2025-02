Zginęła 17-letnia Charlize Zmuda, która została zaatakowana przez rekina nieopodal australijskiego miasta Brisbane - przekazały lokalne służby. To tragedii doszło, gdy młoda kobieta pływała u wybrzeży bardzo popularnej plaży. To trzeci zakończony śmiercią incydent z udziałem drapieżnika w Australii tego lata. W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano ich więcej niż dotychczas, co budzi niepokój mieszkańców i turystów.