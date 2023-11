Pies uniemożliwił lądowanie. Pasażerowie nie kryją oburzenia

Bezpieczne lądowanie uniemożliwił jednak pies. - Wieża poprosiła pilota, aby opóźnił zejście do lądowania, krążąc nad lotniskiem. On wolał wrócić do Bengaluru - mówił Dhanamjaya Rao, dyrektor lotniska w Goa, cytowany przez The India Times.