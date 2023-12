Kiritimati - zwana też Wyspą Bożego Narodzenia - to największa z 33 wysp stanowiących państwo Kiribati . Położona jest na Oceanie Spokojnym i uznawana za największą wyspę koralową na świecie.

Kiritimati leży prawie na samym równiku, a tuż obok na wschód przebiega linia zmiany daty. To oznacza, że mieszkańcy atolu jako pierwsi witają każdy dzień kalendarzowy, a tym samym również Nowy Rok. Co prawda, w regionie znajduje się kilka atoli, które są nieco bliżej linii zmiany daty, ale są one niezamieszkane.