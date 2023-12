Dlaczego sylwester? Wyjaśnienie jest proste

Słowo sylwester wywodzi się z łaciny, gdzie to imię oznaczało dzikiego człowieka z lasu. Tradycję obchodzenia tego święta jesteśmy w stanie dokładnie określić. Był rok 999, kiedy wróżka Sybilla przepowiedziała, że z początkiem roku 1000 zakończy się świat. Wszyscy z niepokojem czekali na smoka Lewiatana, który miał położyć kres ziemskiemu życiu. Kiedy do tego nie doszło, ludzie zaczęli ze szczęścia tańczyć i świętować. I tak im się spodobało, że robili to na koniec każdego roku.