Kolejki do dentysty przyjmującego na NFZ zniechęcają pacjentów i powodują, że Polacy tłumnie korzystają z prywatnej opieki stomatologicznej. Warto jednak wiedzieć, że oprócz całej puli usług leczenia zębów przez dentystów w ramach NFZ, można również skorzystać z bezpłatnej profilaktyki. A to nie jest powszechną wiedzą.

Do dentysty na NFZ nie jest potrzebne skierowanie. Ponadto z jego usług może skorzystać każdy, kto opłaca składki zdrowotne w ramach ZUS. Dlatego bezpłatność usług w tym przypadku należy rozumieć jako brak dodatkowych opłat ponad to, co płacimy w ramach składki zdrowotnej. Dentyści, którzy mają podpisaną umowę z funduszem znajdują się w każdym województwie, a pacjentów nie obejmuje rejonizacja. Można zatem zapisać się do każdego z nich na terenie całej Polski. Najbliższe terminy u dentystów na NFZ można sprawdzić na stronie Narodowego Fundusz Zdrowia.