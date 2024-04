Dofinansowanie do wymiany pieca: Czyste powietrze 2024

Program Czyste Powietrze jest finansowym wsparciem w wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia to 136,2 tys. zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone nie tylko na dofinansowanie do wymiany pieca, ale mogą również być częścią remontu, ocieplenia budynku, czy wymiany stolarki okiennej. Aby otrzymać pieniądze, należy być właścicielem lub współwłaścicielem domów mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania do wymiany pieca w ramach Czystego powietrza 2024 wynosi: Reklama

od 41 tys. zł do 66 tys. zł: jeżeli roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł;

od 47 tys. zł do nawet 99 tys. zł: dla osób, których próg dochodowy wynosi 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;

od 79 tys. zł do 136,2 tys. zł: dla osób, których próg dochodowy wynosi 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie do wymiany pieca w 2024 roku nie zakłada dowolności. Od 22 kwietnia 2024 roku wchodzą bowiem w życie istotne zmiany w przepisach. Ograniczone zostanie finansowanie pieców w ramach Czystego Powietrza do tych, które spełniają rygorystyczne normy. Nie każdy więc piec będzie można zakupić, licząc na finansowe wsparcie. Dofinansowanie do wymiany pieca dotyczyć będzie tylko zielonych urządzeń i materiałów. Taka lista ZUM znajduje się pod tym adresem.

Dofinansowanie do wymiany pieca: Ogrzej się z TAURONEM 2024

Ogrzej się z TAURONEM 2024 to program dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dofinansowanie do wymiany pieca polega tutaj na dopłacie do zakupu pompy ciepła z oferty dostawcy. Dobra informacja jest taka, że można jednocześnie skorzystać z tego programu oraz na przykład Czystego Powietrza. Dzięki temu można zwiększyć sumę swojego dofinansowania do wymiany pieca, korzystając z innych opcji wsparcia.

Maksymalne dofinansowanie w programie to 4600 zł. Na to mogą liczyć gospodarstwa domowe, które chcą zainwestować w pompę ciepła sprężarkową napędzaną elektrycznie typu woda/woda, glikol/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda. Maksymalne dofinansowanie w przypadku pompy ciepła typu powietrze/woda to 4100 zł. Kwota wsparcia zależy od roku budowy budynku. Największe wsparcie trafi do tych sprzed 1979 roku, a najmniejsze dla budynków wybudowanych po 2011 roku. Tu dofinansowanie do wymiany pieca to odpowiednio 2000 lub 1900 zł w zależności od rodzaju pompy. Reklama

Dofinansowanie na wymianę pieca z gminy

Na wysokiej jakości powietrzu zależy także jednostkom terytorialnym, dlatego nie brakuje lokalnych programów wsparcia na poziomie gmin czy miast. Warto więc sprawdzać na stronach internetowych urzędów taką możliwość. Tu należy wspomnieć, że, w zależności od regionu, dofinansowanie na wymianę pieca z gminy będzie się różnić. Co jeszcze ważne, najczęściej przed rozpoczęciem inwestycji podpisywana jest umowa. Pieniądze zwracane są po zakończeniu inwestycji i po pozytywnym jej zweryfikowaniu przez urzędników.

Kwota dofinansowania do wymiany pieca z gminy często zależy od rodzaju nowego ogrzewania. Na przykład w Warszawie na powietrzną pompę ciepła można dostać do 21 000 zł, na gruntową pompę ciepła do 28 000 zł, a na przyłączenie do węzła cieplnego do 21 000 zł. Z kolei dofinansowanie do wymiany pieca na kocioł gazowy to w stolicy do 8400 zł wsparcia, a na ogrzewanie elektryczne do 7000 zł.

W Poznaniu trwa kolejna edycja miejskiego programu Kawka Bis. To własny program miasta, którego wartość w 2024 roku wynosi 10 mln zł. Dofinansowanie do pieca mogą uzyskać właściciele domów, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, czy osoby prawne. Inwestorzy mogą uzyskać nawet 100 proc. dofinansowania, które wynosi 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe. Na wsparcie w wysokości 25 000 zł można liczyć w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych, 30 000 zł w przypadku pompy ciepła i 40 000 zł na pompę z fotowoltaiką. Dofinansowanie do wymiany pieca w Poznaniu jest rekordowe. Warto spieszyć się ze złożeniem wniosku, bo od 2025 roku kwoty wsparcia będą niższe. Wnioski można składać do 31 lipca 2024 r. Reklama

Wymiana pieca a ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to szansa na odliczenie dla podatników, którzy stary "kopciuch" już wymienili. Przeznaczona jest dla podatników rozliczających się na podstawie skali podatkowej i podatku liniowego oraz dla płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ten szczególny rodzaj dofinansowania do wymiany pieca również ma warunki, które trzeba spełnić. Oprócz bycia właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, wymiana pieca musi nastąpić w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.