Zucchiolo z pozoru wygląda jak dynia i to skojarzenie jest trafne, bowiem jest to odmiana warzywa wywodząca się z rodziny dyniowatych, jednak z dynią ma niewiele wspólnego. W rzeczywistości jest połączeniem cukinii i ogórka .

Jego korzenie sięgają Ameryki Południowej. Eksperci z hiszpańskiej firmy biotechnologicznej Beyond Seeds i naukowcy z Instytutu Badań i Edukacji w zakresie Rolnictwa i Rybołówstwa poświęcili pięć lat, aby dostosować je do europejskiego klimatu i warunków w szklarni. Bowiem do tej pory warzywo było uprawiane na świeżym powietrzu.

Zucchiolo podbija polski rynek

Warzywo ma owalny i lekko spłaszczony kształt. Jego średnica na ogół waha się od 7 do 10 cm, a przybliżona waga wynosi ok. 250 gramów. Charakteryzuje się niezwykle błyszczącą skórką, która jest gładka i dość jędrna.

Co ciekawe, zarówno skórka jak i środek warzywa nadają się do spożycia. Wnętrze zucchiolo to leki i chrupiący miąsz. Warzywo wyróżnia się długą datą przydatności, co oznacza, że można je przechowywać nawet do czterech tygodni, a do tego nie musi leżeć w lodówce.