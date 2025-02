Pająki jak z koszmarów. "Grzyb zamienia je w zombie"

Spełnia się scenariusz niczym z koszmarów. Grzyb zamieniający organizm w "zombie" to główny motyw popularnego serialu i gry "The Las of Us", lecz - jak udowadniają naukowcy - podobne zjawisko występuje w przyrodzie. Gatunek Gibellula attenboroughii zmienia zachowanie pająków w Irlandii i do złudzenia przypomina to, co dzieje się z zarażonymi mrówkami w Brazylii. Badacze przekonują: ludzie nie muszą się martwić - przynajmniej na razie.