Tego typu profili nieistniejących osób jest coraz więcej. Eksperci ostrzegają, że budowanie fałszywego obrazu kobiety idealnej może negatywnie odbić się na zdrowiu psychicznym, szczególnie młodych ludzi. Pojawia się też pytanie, czy korzystanie w tym celu ze sztucznej inteligencji nie wymyka się z rąk.

Feli na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwa modelka, albo gwiazda z lat 80. Jest atrakcyjna, ma kobiecą figurę i wiedzie bajeczne życie. Ze zdjęć możemy wywnioskować, że kobieta nie pracuje, lubi jazdę konną i bywa na eleganckich przyjęciach. U jej boku często pojawia się atrakcyjny mężczyzna.

Kim Kardashian fanką modelki AI

Instagramowy profil Feli obserwuje ponad 219 tys. osób, a wśród nich są między innymi Julie Pelipas, wieloletnia szefowa działu mody ukraińskiego Vogue’a oraz influencerka Hanna Schönberg. Zdjęcia nieistniejącej kobiety polubiła także celebrytka Kim Kardashian.

W mediach społecznościowych jest wiele tego typu kont, stworzonych przez sztuczną inteligencję. Ich wspólnym mianownikiem jest piękna kobieta o zgrabnej sylwetce.

Sztuczna kobieta piękniejsza niż prawdziwa?

Instagramowe konto Evie, którą stworzyła AI, istnieje od około pół roku i do tej pory obserwuje ją 175 tys. osób. Wirtualna kobieta umieszcza na Instagramie głównie zdjęcia i nagrania w strojach kąpielowych, bieliźnie i kusych ubraniach. Każdy jej post komentuje kilkaset internautów, a Evie często im odpisuje.

"Dzień dobry z Hiszpanii moja droga Evie. Wyglądasz absolutnie pięknie i cudownie w tej zielonej sukience. Tobie również życzę udanego poniedziałku, moja kochana i udanego tygodnia. Życie jest wspaniałe i ty również Evie" - post skomentował Damian.

Mimo, że na profilu Evie jest informacja o tym, że jest to konto stworzone przez sztuczną inteligencję, dla wielu internautów nie ma to większego znaczenia i chętnie wchodzą z nią w interakcje. Komentarze piszą głównie mężczyźni.

"Co za figura...Wow... Jesteś dobrodziejstwem moja słodka" - to z kolei komentarz instagramera o nicku grady.withlock.

Skąd fascynacja nieistniejącymi kobietami?

Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka, w rozmowie z interią tłumaczy, że jest kilka powodów dużego zainteresowania wirtualnymi kobietami.

- Po pierwsze, jest to poszukiwanie i dążenie do ideału, a także szukanie wzorców, z którymi możemy się utożsamiać. Po drugie, na podstawie rozmów z innymi psychologami i pacjentami, wnioskuję że dla wielu osób wirtualne kobiety są obiektami seksualnymi. Te internetowe kobiety są atrakcyjne, dostępne, pobudzają wyobraźnię, ale także dają poczucie bezpieczeństwa, bo nie są to realne osoby. Jest to ekscytujące dla wielu osób - wyjaśnia Dorota Minta.

Psycholożka i psychoterapeutka zaznacza przy tym, że nagminne oglądanie wirtualnych profili osób o nieskazitelnym wyglądzie może negatywnie odbić się na zdrowiu psychicznym.

- Dla wielu kobiet, które nie mają adekwatnego poczucia własnej wartości, może to przyczynić się do eskalacji kompleksów i problemów z zaburzeniami odżywiania. Może też pojawić się próba ingerencji we własne ciało i chęć do nadmiarowego korzystania ze zdobyczy medycyny estetycznej. Wiele kobiet będzie starało się dążyć do ideału, którego tak naprawdę nie ma - mówi Dorota Minta.

Jest też inny problem. - Wirtualne kobiety, epatujące pięknymi ciałami pogłębiają stereotyp kobiety jako seksualnego, pięknego przedmiotu - dodaje ekspertka.



Agencja wirtualnych modelek

Deep Agency - to agencja, która wynajmuje wirtualne wizerunki osób do celów marketingowych oraz oferuje usługi wirtualnego studia fotograficznego z technologią AI. Wystarczy zarejestrować się na stronie, wybrać modela oraz pozę, którą ma przybrać. Trzeba dołączyć też opis tego, co chcemy uzyskać. Po kilkudziesięciu minutach wirtualny model jest gotowy.