Elon Musk znalazł się na szczycie zestawienia po raz pierwszy. Tym sposobem zdetronizował Jeffa Bezosa, który królował w rankingu przed ostatnie 4 lata.

Ile wynosi majątek Elona Muska?

Jak podaje Forbes, majątek biznesmena wynosi ok. 219 mld dolarów netto. Dało mu to tytuł najbogatszego człowieka. Jego wynik jest aż o 100 mld wyższy niż założyciela Amazona Jeffa Bezosa. Na kolejnych miejscach znaleźli się prezes koncernu LVMH Bernard Arnault, Bill Gates oraz Warren Buffett. Z wyliczeń Forbesa wynika, że łączny majątek ujętych w rankingu miliarderów wynosi 12,7 biliona dolarów.

Tesla, SpaceX, a teraz Twitter - nowe inwestycje Muska

Elon Musk nie ustaje w nowych przedsięwzięciach. Jak wynika z analiz Wall Street, jego majątek co roku powiększa się o prawie 130 proc. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku lat może stać się pierwszym bilionerem w historii. Sam zysk z Tesli wyniósł w ciągu ostatniego kwartału 2021 r. rekordowe 2,88 mld dolarów. Jej wartość rynkowa w październiku 2021 r. przekroczyła natomiast bilion dolarów.

Ostatnio Musk wykupił 9,2 proc. udziałów Twittera, dzięki czemu stał się jego największym udziałowcem. Po ogłoszeniu transakcji cena nabytych przez niego akcji wzrosła o prawie 25 proc. Dodatkowo dzień później został on jednym z członków rady dyrektorów Twittera. Jego kadencja ma trwać 2 lata.

- Dzięki rozmowom z Elonem Muskiem prowadzonych w ostatnich tygodniach stało się dla nas jasne, że wniesie on wielką wartość do naszego zarządu - ocenia dyrektor generalny i prezes Twittera Parag Agrawal. Musk natomiast od razu zapowiedział zmiany w polityce serwisu.

Ile wart jest SpaceX?

Elon Musk cały czas rozwija również swój program kosmiczny. SpaceX niedawno obchodził 20. urodziny. Musk twierdzi, że dzięki jego działalności możliwy będzie powrót człowieka na Księżyc oraz pierwszy lot na Marsa i to w ciągu najbliższych pięciu lat. Mimo że firma nie jest notowana na amerykańskiej giełdzie i nie upublicznia szczegółowych danych finansowych, jej wycenę szacuje się na ok. 100 mld dolarów.

Zawrotna fortuna Elona Muska

Wartość majątku Elona Muska ulega pewnym wahaniom, w zależności od sytuacji na giełdzie. Niezmiennie jest on jednak jednym z najbogatszych, a obecnie najbogatszym człowiekiem w historii.

Jak podaje CNN, Musk jest wart zaledwie o 35 miliardów dolarów mniej, niż całkowite PKB Afryki Południowej, z której pochodzi. Stać go również na to, by wykupić wszystkie 32 drużyny National Football League (obecnie warte ok. 112 mld dolarów) i nadal mieć na koncie ponad 100 mld.

