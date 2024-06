Zbliża się jedno z niewielu "wakacyjnych" świąt, które w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W 2024 roku uroczystości Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będziemy obchodzić jak co roku 15 sierpnia. Tym razem jednak będzie to czwartek, co oznacza, że biorąc jeden dzień wolnego (piątek), można cieszyć się długim weekendem. To doskonała okazja do zaplanowania krótkiego wypoczynku, wyjazdu za miasto czy po prostu spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi.