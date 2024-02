Zwrot podatku ma miejsce, kiedy podatnik wpłacił do urzędu skarbowego więcej, niż wynika to z jego zobowiązań podatkowych. Urząd ma wtedy obowiązek wypłacić nadpłaconą daninę. Zwrot podatku może być w poszczególnych sytuacjach bardzo wysoki, dlatego podatnicy wyczekują go z niecierpliwością. Zdarza się jednak, że w zeznaniu podatkowym pojawił się błąd w postaci nieprawidłowych danych. Co dzieje się wtedy ze zwrotem podatku? Odpowiadamy również co zrobić, jeśli zwrot podatku nie dotarł w ustawowo ustalonym terminie.