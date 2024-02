PIT za 2023 rok. Status zwrotu podatku

E-Urząd Skarbowy w styczniu 2020 roku wprowadził usługę znacząco upraszczającą życie podatników - status zwrotu podatku . Osoby zainteresowane mogą łatwo uzyskać dostęp do informacji, na jakim etapie znajduje się ich sprawa związana z PIT i VAT, co stanowi istotne ułatwienie, szczególnie w zbliżającym się okresie oczekiwania na zwrot nadpłaty z zeznań podatkowych za rok 2023 .

Jak sprawdzić, kiedy przyjdzie zwrot podatku?

Usługa statusu zwrotu podatku jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy , co zapewnia bezpieczny i szybki dostęp do potrzebnych informacji. Aby skorzystać z tej usługi, użytkownicy muszą zalogować się na platformie podatki.gov.pl , korzystając z Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub bankowości elektronicznej. Dostępność serwisu 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu gwarantuje wygodę i elastyczność, umożliwiając podatnikom zarządzanie ich sprawami w dogodnym dla siebie czasie .

Rozliczenie PIT 2023. Kiedy i gdzie wpłynie zwrot podatku 2024?

Rozliczenia podatkowe za rok 2023 rozpoczęły się 15 lutego 2024 roku . Od tego dnia podatnicy mogą składać swoje zeznania podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Należy to zrobić do końca kwietnia .

Podatnicy, którzy oczekują na zwrot nadpłaty, mają do wyboru kilka opcji otrzymania środków. Preferowany przez wielu jest zwrot na osobisty rachunek bankowy, co wymaga wcześniejszego zgłoszenia numeru konta do organu podatkowego. Dla tych, którzy nie zdecydują się na podanie numeru konta lub nie posiadają go, przewidziano zwrot nadpłaty przekazem pocztowym lub w kasie urzędu skarbowego.