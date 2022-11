Spis treści: 01 Bieszczady: wycieczka na długi weekend listopadowy

Bieszczady: wycieczka na długi weekend listopadowy

Weekend 11 listopada można spędzić w Bieszczadach. Góry jesienią prezentują się bardzo malowniczo. Wyjechać można całą rodziną, ciesząc się wspaniałymi widokami. W czasie pobytu w Bieszczadach można spróbować zdobyć Tarnicę. To najwyższy szczyt, mający 1346 m n.p.m. Możemy zdecydować się na najkrótszy szlak z Wołosatego, którym teoretycznie powinniśmy zdobyć szczyt w około 2 godziny.

W Bieszczadach jest jednak sporo miejsc do zwiedzenia i wiele takich, w których możemy spokojnie odpocząć oraz zrelaksować się przed powrotem do pracy. Na przyjezdnych czekają między innymi bieszczadzkie połoniny, które jesienią przebarwiają się na rudo-brązowo. Bardzo urozmaicona widokowo jest trasa na Połoninę Caryńską. Warto zdecydować się na podejście zielonym szlakiem z Przełęczy Wyżniańskiej i zejście czerwonym szlakiem do Brzegów Górnych.

Swój pobyt na weekend można też urozmaicić przejazdem drezyną rowerową czy Bieszczadzką kolejką leśną. Nie można zapomnieć również o wyjeździe nad Jezioro Solińskie, które nazywane jest nawet "Bieszczadzkim morzem".

Gdzie jechać na weekend w Polsce? Może w Karkonosze?

Karkonosze są zdecydowanie mniej popularne niż Tatry czy Bieszczady, ale równie piękne. Region jest pełen atrakcji - górskich szlaków, zabytków, a także wyjątkowego klimatu. Większość turystów udaje się do Karpacza lub Szklarskiej Poręby.

Zdjęcie Na długi weekend 11 listopada można pojechać na przykład w Karkonosze (na zdjęciu Schronisko PTTK na Szrenicy) / Mariusz Grzelak/REPORTER / East News

Warto odwiedzić między innymi muzeum multimedialne, znajdujące się właśnie w Karpaczu, które otwarte jest też w soboty i niedziele. Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu to interaktywna wystawa, która opowiada o historii i wierzeniach Dolnego Śląska. Można też wejść do Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu.

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju: pomysł na weekend w listopadzie

Gdzie jechać w weekend 11 listopada? Można udać się na przykład do Krynicy-Zdroju. To miasto położone w województwie małopolskim, słynące z wielu atrakcji. Miejscowość zwana jest "perłą polskich uzdrowisk", a jej największym skarbem są oczywiście wody lecznicze, których można skosztować w pijalni. Dzieci z pewnością ucieszą się z możliwości odwiedzin w miejscowym Muzeum Zabawek.

Zdjęcie Gdzie jechać na weekend w Polsce? Wyjazd do Krynicy-Zdrój na pewno będzie pełen atrakcji. Turystów przyciąga między innymi wieża widokowa / Albin Marciniak/East News / East News

Wielką atrakcją miejscowości, która przyciąga sporo turystów, jest wieża widokowa, otwarta w roku 2019. Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju połączona jest ze ścieżką w koronach drzew. Przepiękne widoki, atrakcje dla dzieci, niezapomniane przeżycia - warto zorganizować wyjazd na długi weekend listopadowy właśnie do Krynicy-Zdroju.

Jesienny wyjazd na weekend: nad Bałtyk poza sezonem

Wielu osobom wydaje się, że wyjazd nad Bałtyk poza sezonem nie ma kompletnie sensu. Jesienią udają się raczej w góry, tymczasem to właśnie jesienią i zimą nad polskim morzem jest najwięcej jodu.

Jesienią na polskich plażach można poszukiwać bursztynu, spacerować po brzegu, a także lepiej poznać cały region. Długi weekend to wciąż zbyt krótki czas, aby dobrze zapoznać się ze wszystkimi, godnymi uwagi miejscami, ale możemy na przykład pojechać do Trójmiasta, każdego dnia zwiedzając kolejne z miast (Gdańsk, Sopot, Gdynia).

Najpiękniejsze zamki w Polsce - coś dla fanów historii

Wspaniałe zamki w Polsce znajdują się niemal w każdym regionie kraju. Zawsze jest zatem możliwość urządzenia sobie choćby krótkiego wyjazdu i urozmaicenia weekendu. To pomysł na ciekawe spędzenie czasu nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Kontakt z zabytkami jest bardzo ważny i warto zadbać, by najmłodszym również go nie zabrakło.

Zdjęcie W Polsce jest wiele ciekawych zamków, które warto zwiedzić. Dużym zainteresowaniem cieszy się na przykład Zamek Książ / Piotr Dziurman/REPORTER / East News

Za jedne z najpiękniejszych zamków w Polsce uchodzą:

- Zamek Królewski na Wawelu

- Zamek w Mosznej

- Zamek Książ w Wałbrzychu

- Zamek Czocha

- Zamek krzyżacki w Malborku.

To tylko kilka propozycji na wyjazd na weekend listopadowy. Gdzie warto jechać na weekend w Polsce? Pomysłów jest naprawdę sporo i każdy z pewnością znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce. Zawsze można też wyjechać poza granice naszego kraju, fundując sobie wycieczkę samochodową czy lotniczą.

