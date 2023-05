Lewica podczas konwencji zwraca uwagę na problem polskich seniorek. - Emerytury kobiet są w Polsce o 1/3 niższe niż emerytury mężczyzn. Średnia emerytura mężczyzny to 3184 zł brutto, a kobiety 2128 zł brutto. Lewica uważa, że w czasach inflacji waloryzacja rent i emerytur powinna być dwa razy w roku. Powinny być wreszcie wprowadzone emerytury stażowe dla kobiet po przepracowaniu 35 lat - powiedział Włodzimierz Czarzasty.



Wybory parlamentarne 2023 Lewica wyciągnie asa z rękawa. "Zaangażuje się bardzo mocno"

Wspomniał też o flagowym projekcie Lewicy "renta wdowia". - Jeśli w parze jedna osoba umiera, to druga w tej chwili ma albo prawo do własnej emerytury, albo do 85 proc. emerytury zmarłego partnera. My chcemy, żeby było tak: 85 proc. emerytury wyższej i 50 proc. drugiej emerytury. Tak jest w wielu europejskich krajach - podkreślił Czarzasty.

- Przecież, kiedy ktoś umiera, to koszty nie spadają o połowę, w domu nie może być zimniej. Osoby starsze potrzebują poczucia bezpieczeństwa - dodał.

Czarzasty zwracał też uwagę na problem niskiej liczby geriatrów w Polsce. - W Polsce jest około 500 geriatrów. W wielu powiatach nie ma ani jednego lekarza specjalisty od osób wieku podeszłego. W Polsce żyje 10 mln osób powyżej 60 roku życia. To daje jednego geriatrę na 20 tysięcy osób w wieku emerytalnym - wyliczał.

Lewica proponuje też bon turystyczny w wysokości 500 zł rocznie dla seniorek i seniorów. - Po to, by mogli dołożyć do wyjazdów, pojechać i wypocząć - powiedział Czarzasty.

Biejat: Każde dziecko musi mieć miejsce w żłobku i przedszkolu. Bezpłatnie

- My na Lewicy wierzymy, że macierzyństwo, czy szerzej - rodzicielstwo, to nie jest prywatna sprawa. To ciężka praca, a mamy zasługują na wsparcie. Wsparcie państwa, samorządu, społeczeństwa. Wsparcie wspólnoty. Nasz komunikat jest prosty: żadna mama nie będzie szła sama! - zapowiedziała z kolei posłanka Magdalena Biejat.

Jak mówiła, "obecnie do żłobków w Polsce chodzi 15 proc. dzieci, na wsiach - tylko 3 proc.". - I co mają zrobić ich mamy, jeśli chcą wrócić do pracy? Wydać całą pensję na opiekunkę? (...) Lewica mówi - dość mętnych obietnic. Prosta piłka - każde dziecko, w każdej gminie, musi mieć miejsce w żłobku i przedszkolu. Bezpłatnie - zapowiedziała.

Zapowiedziała również, że Lewica wprowadzi państwowy program budowy mieszkań na wynajem.

Dziemianowicz-Bąk: 20 proc. podwyżki w budżetówce natychmiast

Głos zabrała także posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która zwracała uwagę na trudną sytuację mam na rynku pracy. - Ja chcę powiedzieć dzisiaj wyraźnie: łączenie pracy z macierzyństwem to nie jest zadanie dla matek. To jest zadanie dla państwa i pracodawców - stwierdziła.

Zwracała też uwagę na niskie zarobki opiekunek w żłobkach. - W Polsce nie docenia się nie tylko matek. Nie docenia się wszystkich osób, które opiekują się dziećmi, też zawodowo. W żłobkach, przedszkolach, szkołach, przychodniach - wyliczała.

- Lewica nie bije nikomu oklasków, nie całuje rączek. Ale wiemy co robić. Wiemy, jak wspierać matki. Mówimy: 20 proc. podwyżki dla wszystkich pracowników i pracownic budżetówki - już, natychmiast - stwierdziła Dziemianowicz-Bąk.