Jak sama nazwa wskazuje, dochód bezwarunkowy miałby być przyznawany każdemu obywatelowi w równej wysokości bez względu na wysokość otrzymywanych zarobków, wiek, czy stan zdrowia. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że będzie ono zdecydowanie tańsze we wprowadzeniu i realizacji niż aktualny system świadczeń społecznych.

Bezwarunkowy dochód podstawowy – od kiedy będzie w Polsce?

Choć często pojawiają się informacje o wdrożeniu tego świadczenia w naszym kraju, to na razie nie jest ono planowane . Poprzedni rząd wprowadził świadczenie 800+, które przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny. Jednak nie spełnia ono wymogów dochodu bezwarunkowego , ponieważ nie jest wypłacane każdemu obywatelowi .

Choć realne działania związane z wypłatą gwarantowanych świadczeń nie znalazły potwierdzenia, to jednak pojawiają się pewne pomysły testów we wschodnich województwach. Kwotę 1300 zł miesięcznie przez okres dwóch lat mogłaby otrzymywać grupa nawet 31 tysięcy mieszkańców dziewięciu gmin województwa warmińsko-mazurskiego. To właśnie te rejony Polski bardzo niekorzystnie wypadają, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, ubóstwa oraz aktywności zawodowej.