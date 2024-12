Wielki mufti Libii, szejk Sadik al-Ghariani, wezwał wszystkich obywateli do walki z Rosjanami, którzy pojawili się we wschodnich regionach kraju po obaleniu reżimu Baszara al-Asada w Syrii. Rosyjscy żołnierze zostali przyjęci do kraju bez zgody władz przez generała Chalifę Haftara, gdzie dołączyli do najemników z byłej Grupy Wagnera.