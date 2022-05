Zaskoczenie w zadaniu za 5 punktów i "smaczek" matury. Nauczycielki o egzaminie z matematyki

Matura z matematyki na poziomie podstawowym 2022 składa się z 28 zadań zamkniętych oraz siedmiu otwartych. Łącznie maturzyści mogą zdobyć 45 punktów. Aby zdać podstawową maturę z matematyki, należy mieć minimum 13,5 punktu.

Matura z matematyki. Zaskoczenie w zadaniu za 5 punktów

Edyta Sidor-Banaszek, egzaminatorka i nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu mówi Interii: - Nie widzę w arkuszu niczego, co by mogło ucznia przygotowanego zaskoczyć. Zadania były podobne do tych z ubiegłych lat.

- Nierówność kwadratowa pojawia się co roku. Prawdopodobieństwo bardzo proste. Spodziewaliśmy się, że nie będzie dowodu geometrycznego, i uczniowie odetchnęli, bo to może sprawiać trudność. Było zadanie z geometrii, ale do policzenia, nic zaskakującego. Trygonometria - wystarczyło otworzyć tablice matematyczne i zastosować odpowiednie wzory. Jeśli chodzi o dowód algebraiczny to też przewidywalny, podobne zadania pojawiały się w ubiegłych latach. Jedyne co, to obstawialiśmy, że ciągi albo geometria analityczna będzie w zadaniu za 5 punktów. A była funkcja, ale ze wszystkimi potrzebnymi danymi - komentuje nauczycielka.

Matura 2022. Matematyka. "Typowe zadania"

O ocenę arkusza poprosiliśmy również Kamilę Stożek, współautorkę kursu do matury z matematyki i egzaminu ósmoklasisty o nazwie Matematyka Gryzie. Również w jej ocenie uczniowie otrzymali "klasyczny arkusz CKE, z typowymi zadaniami, niepodchwytliwymi".

- Jeśli chodzi o zadania otwarte, idąc po kolei: nierówność kwadratowa pojawia się co roku i nie było tu zaskoczenia. Następne zadanie bardzo przyjemne z ciągów, łatwo zdobyć dwa punkty. Kolejne to zadanie "wykaż, że", algebraiczne, które też co roku pojawia się na maturze. Zadanie 32 z trygonometrii łatwe, 33 z planimetrii, ale bardzo proste, wręcz na poziomie egzaminu ósmoklasisty. 34 też proste - wymienia matematyczka.

Matura z matematyki 2022. Był "smaczek"

O ostatnim, najwyżej punktowanym zadaniu, mówi: - Myślę, że to jedyne zadanie, które mogło być nieco podchwytliwe. To taki "smaczek" matury. Trzeba było wiedzieć o tym, że jeżeli mamy jedno miejsce wspólne z prostą o równaniu y=6 to jest to q, czyli współrzędna wierzchołka funkcji kwadratowej. Trzeba było też znać wzór na p, którego nie ma w tablicach - ocenia Kamila Stożek.

"Matematyka jest nie tylko w głowie, ale też w ręku"

Jak pisaliśmy w Interii, część tegorocznych maturzystów wskazywała, że matura nie poszła im najlepiej, a zadania w ich ocenie były trudne.

Edyta Sidor-Banaszek podkreśla: - Jeśli uczeń przyłożył się, robił zadania przed maturą i przeliczył sobie arkusze CKE, powinien zdać. Pamiętajmy jednak, że za nami trudny czas nauki zdalnej. U nas wszystkie lekcje były prowadzone online, ale wiem, że były licea, w których była praca "wysyłkowa". To może wpłynąć na wynik ucznia. To, jak się uczeń uczy, to kwestia tego, jakiego ma nauczyciela, ale także motywacji wewnętrznej. Jeśli ktoś nie przyłożył się i sam nie pracował w domu, nie robił zadań, to mógł mieć trudność i miałby z każdym arkuszem, niezależnie od jego poziomu. W każdym roku pewna grupa uczniów nie zdaje.

- Ja zawsze powtarzam: matematyka jest nie tylko w głowie, ale też w ręku. Im więcej się policzy, im więcej zadań wykona, tym bardziej jest przyjazna i przyjemna - dodaje nauczycielka.

W podobnym tonie wypowiada się Kamila Stożek. Dodaje, że w ocenie jej uczniów arkusz "nie był łatwy, ale spodziewany". - Wiele zadań to były tak zwane "pewniaki maturalne" i jeśli uczeń przeliczył sobie wcześniejsze arkusze z poprzednich lat, powinien zdać - podsumowuje matematyczka.

W Interii znajdziecie już arkusz CKE oraz nieoficjalne odpowiedzi z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

